Nederland wordt steeds corruptiegevoeliger, waarschuwt waakhond

Nederland is gezakt op de internationale ranglijst van minst corruptiegevoelige landen ter wereld die wordt opgesteld door Transparancy International, een organisatie die corruptie aan de kaak stelt. Oekraïne daarentegen is de afgelopen tien jaar juist minder corrupt geworden en steeg van de 144e plaats naar 116.

Overigens heeft Nederland wel degelijk eens lager gestaan. In 2012 zakte Nederland naar plek 9, net als in 2008. Toen was de score 84 nu 80, dat getal is wel ongekend laag.