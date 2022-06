Nederland wil arme EU-burgers zo min mogelijk compenseren voor klimaatmaatregelen

30 jun. 2022 - 9:47

''Als het aan Rob Jetten had gelegen was het sociale klimaatfonds nog kleiner geworden.'' Logisch, het is ook staand D66 beleid dat in Nederland subsidies vooral naar de rijken gaan en de rekening daarvoor naar (arme) arbeiders. In de praktijk betekent dat vooral miljarden subsidies geven op zaken die praktisch nooit in handen zijn van arme arbeiders. Zoals villa's die allemaal stijf staan van subsidie. Zoals Tesla's die stijf staan van subsidie en waar de rijken vervuilend op biomassa/kolenstroom onbeperkt goedkoop in rondtoeren. Zoals zonnepanelen die stijf staan van de subsidie. Zoals warmtepompen e.d. die stijf staan van de subsidie. En de rekening wordt betaald door arbeiders die duur moeten huren van de rijken, dure benzine moeten kopen voor vervoer, duur gas moeten kopen voor hun slecht geïsoleerde huurwoning, dure elektriciteit moeten kopen omdat ze geen zonnepanelen kunnen betalen laat staan dat ze een villa met subsidie kunnen kopen om die zonnepanelen op te leggen. etc.