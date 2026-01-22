Nederland wel voorbereid op dreiging zee en rivieren maar niet op de extreme regen die gaat komen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 155 keer bekeken Bewaren

Als gevolg van de door mensen veroorzaakte - en ontkende - klimaatcrisis, krijgt ook Nederland in de toekomst te maken met extreme regenval waarbij onvoorstelbare hoeveelheden water uit de lucht komen, vaak ook nog in zeer korte tijd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekeek of het land daar wel op voorbereid is en het antwoord luidt nee, of in ieder geval onvoldoende.

Het probleem is niet gering. Extreme regenval is geen kwestie van een buitje dat over moet trekken maar van maatschappelijke ontwrichting. Zo is er het voorbeeld van de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem die urenlang onbereikbaar was omdat de ruimte onder water stond.

De schade leidt tot geestelijke nood en extra triest is dat het nieuwe natuurverschijnsel vooral de economisch zwakkeren treft. NRC meldt:

De impact van extreme neerslag op mensen met een minder sterke sociaaleconomische positie is onevenredig groot. „In klimaatkwetsbare wijken wonen vaak mensen met minder financiële middelen”, stellen de onderzoekers. Daardoor hebben deze mensen minder mogelijkheden om hun woning aan te passen of te restaureren. Of ze zijn afhankelijk van een verhuurder. De huizen in die buurten zijn vaak ouder en minder goed onderhouden. (...) Overheden moeten volgens de onderzoeksraad de capaciteit van riolen vergroten, meer opvangruimte voor water creëren en de stroomvoorziening, en toegang tot zorg en hulpverlening beter beschermen bij wateroverlast.