‘Nederland was eurosceptisch, maar is nu spelverdeler in Europa’

28 apr. 2023 - 12:40

Bedankt voor de link naar de podcast. Boeiend om te horen hoe al die krachten en tegenkrachten over de decennia de verdere integratie hebben vormgegeven. Als ik die De Bruijn mag geloven waren de Britten onder Blair voor toetreding van Turkije, met het idee van hoe meer leden, hoe meer het verwatert. Eerst uitbreiden, dan – eventueel – de integratie verdiepen. Terwijl Nederland juist voorstander was voor eerst verdiepen, dan verbreden. Ik moest meteen denken aan Yes Minister: https://www.youtube.com/watch?v=ZVYqB0uTKlE Vanaf 3:05: ‘Why are we pressing for an increase in the membership?’ ‘The more members it has, the more arguments it can stir up. The more futile and impotent it becomes.’ En ook Schröder was voor, want die dacht de in Duitsland talrijke Turkse kiezers te paaien voor zijn SPD. En Berlusconi was voor, die kon het goed vinden met collega boef Erdogan. Ondertussen wakkerde dat mogelijke Turkse lidmaatschap de euroscepsis juist aan – wij hebben daar de PVV aan te danken. Een cynisch spel.