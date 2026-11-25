Nederland veroordeelt nucleaire dreigementen selectief Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • Bewaren

Jip van Dort Jip van Dort is kernwapenexpert bij vredesorganisatie PAX Persoon volgen

De Amerikaanse oorlog tegen Iran gaat regelmatig gepaard met nucleaire dreigementen . Op 7 april schreef president Trump bijvoorbeeld dat een hele beschaving die nacht zou sterven om nooit meer terug te keren. Een maand later, op 18 mei, plaatste de Amerikaanse president een door AI gegenereerd beeld met nucleaire ontploffingen op de achtergrond en hijzelf met zijn hand op rode knop. Weer een maand later, op 8 juni, waarschuwde hij Iran over het ultieme alternatief te beschikken. Op 20 september stelde Trump de vraag of en wanneer hij de hele Iraanse natie opblaast. En drie dagen later, nota bene in een toespraak bij de VN, vroeg hij zich af of hij het land zou vernietigen.

Overduidelijk is dat deze meer of minder expliciete nucleaire (en genocidale) dreigementen tegen Iran in strijd zijn met het internationaal recht. Een fundamenteel uitgangspunt van de internationale politiek is immers dat staten zich onthouden van bedreiging met of het gebruik van geweld. Dit is het geweldsverbod, dat is vastgelegd in artikel 2 lid 4 van het Handvest van de VN .

Alhoewel de Amerikaanse dreigementen met massavernietiging van Iran het internationaal recht schenden, wil de Nederlandse regering dit niet veroordelen . Dat bleek afgelopen weken, tijdens het debat over de begroting Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Het lukte minister Berendsen wel om het dreigen met nucleaire wapens in algemene termen onverantwoord en onwenselijk te noemen, maar hij bleef weg van een veroordeling van de Amerikaanse dreigementen richting Iran.

Een motie van de SP , die de regering verzoekt nucleaire dreigementen altijd te veroordelen, ongeacht welk land dit doet, werd door de minister ontraden. De Tweede Kamer volgt in ruime meerderheid de regering. Bij de stemming gisteren steunden naast de SP alleen PRO, Volt, de PvdD, DENK en Lid Keijzer de motie. In totaal goed voor enkel 31 zetels, net iets meer dan een vijfde.

Deze houding van Nederland steekt schril af tegen de reactie op de vele nucleaire dreigementen vanuit Rusland richting Oekraïne en NAVO-landen. Die worden steevast wel benoemd en stevig bekritiseerd. Een treffende illustratie hiervan komt uit oktober 2022. Toen stelde premier Rutte dat het gebruik van kernwapens catastrofale gevolgen zou hebben voor Rusland.

Het selectief veroordelen van nucleaire dreigementen – wel Russische, niet Amerikaanse – past in een zorgelijke trend. Nederland gaat namelijk steeds minder consequent om met het internationaal recht. Precies hierover publiceerde de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) eind vorige maand een ongevraagd advies . In de eerste van vier aanbevelingen vraagt de CAVV de regering om zich consequent (…) uit te spreken over ernstige schendingen van het geweldverbod en het humanitair oorlogsrecht, ongeacht welke staat daarvoor verantwoordelijk is.

Het is belangrijk dat de regering het advies van de CAVV goed bestudeert en de aanbevelingen opvolgt. Ook kan het geen kwaad als minister Berendsen de Grondwet er nog eens op naslaat. In artikel 90 staat niet voor niets dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde moet bevorderen. Dan moeten ook alle dreigementen met kernwapens zonder meer veroordeeld worden.

Jip van Dort is kernwapenexpert bij vredesorganisatie PAX. In een petitie roept PAX op nee te zeggen tegen kernwapens.