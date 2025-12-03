‘Nederland verandert in de Handmaid’s Tale achter de dijken’

“Terwijl we massaal bezig zijn met fantasiecomplotten, zien we het echte complot over het hoofd”, zegt Druktemaker Lisa Loeb bij De Nieuws BV. “Er is namelijk een internationaal opererend, steenrijk en goed geolied netwerk dat bezig is om vrouwenrechten en de rechten van lhbti’ers terug te draaien. Geen reptielen, maar oersaaie mannen in grijze pakken.”