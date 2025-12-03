BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

‘Nederland verandert in de Handmaid’s Tale achter de dijken’

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
120 keer bekeken
  •  

“Terwijl we massaal bezig zijn met fantasiecomplotten, zien we het echte complot over het hoofd”, zegt Druktemaker Lisa Loeb bij De Nieuws BV. “Er is namelijk een internationaal opererend, steenrijk en goed geolied netwerk dat bezig is om vrouwenrechten en de rechten van lhbti’ers terug te draaien. Geen reptielen, maar oersaaie mannen in grijze pakken.”

Meer over:

kijk nou, lisa loeb, druktemaker, de nieuws bv, vrouwenrechten
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Al 100 jaar voor