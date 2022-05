Nederland tuimelt naar beneden in internationale index van persvrijheid

De persvrijheid in Nederland wordt serieus bedreigd. Op de Persvrijheid Index van Reporters Sans Frontières (RSF) maakt Nederland een ongekende val van 22 plekken naar de 28e plaats, onder Slowakije en Trinidad & Tobago. Voorheen stond Nederland standaard in de top 10 van meest vrije landen voor de media.

2021 was een uitzonderlijk jaar, waarin Peter R. De Vries op klaarlichte dag werd vermoord, een persfotograaf in Gederland met auto en al in een greppel werd gekieperd en de Groningse journalist Willem Groeneveld een brandbom door zijn brievenbus kreeg. Ook werden in twee dagen tijd drie journalisten opgepakt tijdens demonstraties en besloot de NOS haar logo’s van busjes te verwijderen om haar werknemers te beschermen.

De organisatie die waakt over persvrijheid, Free Press Unlimited, twijfelt of Nederland wel voldoende in staat is journalisten en media te beschermen tegen anti-vrijheidsagressie. Eerder constateerde de organisatie al dat in Nederland vrouwelijke journalisten extra risico lopen en ook misdaadverslaggevers fors gevaar lopen. Het meldpunt van PersVeilig ontving in 2021 272 meldingen van gewelddadige agressie en intimidatie. Een jaar eerder waren dat er 121.