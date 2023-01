Nederland stuurt twee Patriot-lanceerinrichtingen, raketten en instructeurs naar Oekraïne

Nederland geeft Oekraïne twee Patriot- lanceerinrichtingen en een aantal raketten om zich beter te kunnen verdedigen tegen Rusland. Ook gaan 65 militairen van het Korps Mariniers in twee lichtingen zo’n 200 Oekraïense soldaten trainen om het luchtafweergeschut te bedienen. Dat meldt minister van Defensie Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.