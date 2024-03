'Die reden ligt meer in het feit dat we de normen alleen gaan halen als er een paar hele duidelijke keuzes worden gemaakt die toevallig het verdienmodel van een paar hele grote jongens behoorlijk in de wielen rijden', zegt Pieter Derks in Nieuws BV. 'Een deel van onze economie is gebaseerd op de vervuiling, vergiftiging en vernietiging die deze wet nou juist zou moeten stoppen.'