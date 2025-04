Nederland snakt naar een partij zonder standpunten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 160 keer bekeken • bewaren

Raúl Klunder Voormalig gemeenteraadslid voor D66, nu actief zoekende naar mogelijkheden om de Nederlandse politiek weer écht democratisch te maken

Met vijftien politieke partijen in de huidige Tweede Kamer mogen we ervan uitgaan dat de ideeën, meningen, idealen en overtuigingen die aanwezig zijn in de Nederlandse samenleving voldoende zijn vertegenwoordigd in de landelijke politiek. We hebben dan ook geen behoefte aan nóg een partij die zich richt op een specifieke doelgroep. Nee, we hebben behoefte aan een partij die er is voor iedereen, ongeacht religie, huidskleur of geaardheid. Een partij die begrijpt dat politiek niet een kwestie is van links óf rechts maar dat politiek vooral een kwestie zou moeten zijn van het verbinden van deze uitersten.

Veel problemen die de afgelopen jaren zijn ontstaan komen voort uit het onvermogen van politici om de verschillen die in zowel de samenleving als de politiek aanwezig zijn met elkaar te verbinden. In plaats daarvan worden verschillen juist uitvergroot zodat het in elk geval duidelijk is wat partijen van elkaar onderscheidt. Maar deze manier van politiek bedrijven heeft de afgelopen decennia een enorme weerslag gehad op de samenleving. Dat is ook niet gek als je begrijpt dat de politici in de Tweede Kamer uiteindelijk de stem van ons allemaal vertegenwoordigen. Dankzij de polarisatie in de politiek komen wij als samenleving verder en verder uit elkaar te staan. Alleen lijkt niemand zich dat meer echt te beseffen.

De kiezer baseert zijn keuze voor een politieke partij veelal op de standpunten die een partij op een bepaald moment heeft. De kiezer vertrouwt – soms tegen beter weten in – deze partij zijn stem toe in de hoop dat de leden van de partij daar verantwoordelijk mee omgaan. Maar al vrij snel nadat de uitslag van de verkiezingen bekend is, gaan politici hiermee aan de haal. De hunkering naar de macht blijkt vrijwel altijd groter te zijn dan de wil om de aan de kiezer gedane beloftes na te komen. Het behoren tot de vaak krappe meerderheid is een doel op zich geworden. Want onderdeel zijn van de meerderheid betekent in ons huidig politiek systeem dat je als partij een deel van de macht in handen hebt. En dat is waar het allemaal om draait. Macht.

En toch kan het anders. Waar de polariserende houding van politici ervoor gezorgd heeft dat we als samenleving uit elkaar zijn gegroeid, kan een verbindende houding er ook voor zorgen dat we weer dichterbij elkaar komen te staan. Nederland heeft behoefte aan een verbindende partij. Aan een partij die de veelvoud aan meningen, standpunten en overtuigingen met elkaar weet te verbinden. Door te luisteren. Door andere politici uit te laten praten. Door niet ongeïnteresseerd op de telefoon te kijken wanneer een ander aan het woord is. Maar juist door de ander te horen en te erkennen, vóóral als diegene een andere visie of mening is toebedeeld. Dat is namelijk wat zorgt voor verbinding: door de verschillen die er zijn met elkaar te omarmen en tegelijkertijd gezamenlijk te onderzoeken wat ons met elkaar verbindt.

Nederland snakt naar een partij zonder standpunten. We snakken naar een partij die er is voor ons allemaal.