Nederland snakt naar duidelijkheid Opinie • Vandaag

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het debat in de Tweede Kamer over het verslag van informateur Plasterk liet goed zien hoe moeilijk het is om een duidelijke verkiezingsuitslag om te zetten in een nieuwe regering van meerdere partijen.

Nederland is een waar polderland waar geen enkele politieke partij een absolute meerderheid bij verkiezingen zal halen. Dus zal er altijd water bij de wijn moeten worden gedaan. Waarbij over de vraag hoeveel water partijen moeten bijvoegen oneindig lang gekibbeld kan worden.

De nadruk ligt op het uitvergroten en belangrijk maken van de kleinste details in ieders partijprogramma. Dit in tegenstelling tot een gemiddeld onderhandelingsproces in het bedrijfsleven, waar heel vaak de economische macht van de grootste partij in dichtgetimmerde contracten bepaalt hoe de kleinere samenwerkingspartners zich moeten gedragen om gezamenlijk een duidelijk omschreven doel te kunnen behalen. Een duidelijk meer autocratisch gehalte in het proces van polderen.

Het bedrijfsleven vindt oplossingen bij problemen en de politiek zoekt problemen bij oplossingen. Deze opvatting die ik weleens hoorde uit de mond van ondernemers, benadert naar mijn oordeel de huidige situatie in Nederland redelijk goed na het debat over de informatie van Plasterk. Drie partijen, PVV, BBB en VVD, maken een sprong vooruit om recht te doen aan de verkiezingsuitslag, maar zijn en blijven daarbij volledig afhankelijk van steun van Pieter Omtzigt.

Kim Putters als voorzitter van de SER (Sociaal Economische Raad) zal ongetwijfeld van de ondernemers in de SER gewend zijn dat een meer autocratisch gehalte in onderhandelingen geen kwaad kan als je moet polderen. Dat kan hem nu goed van pas komen.

In het bedrijfsleven is in een crisissituatie tijdelijke afwezigheid vanwege vakantie een doodzonde. In de politiek niet. Daar heeft iedereen begrip voor afwezigheid van politieke kopstukken verband met het voorjaarsreces.