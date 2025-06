Nederland scoort bedroevend slecht op kansengelijkheid tussen arm en rijk

Kinderen van rijke ouders hebben in Nederland een grotere voorsprong dan in veel andere westerse landen, blijkt uit nieuw onderzoek van VU-econoom Sander de Vries. Dat meldt de Volkskrant .

De kansenongelijkheid tussen arm en rijk is in Nederland sterker dan in Scandinavische landen, Duitsland, Australië en Canada. Alleen de Verenigde Staten scoren slechter. Het onderzoek toont aan dat kinderen van rijke ouders tussen hun 30e en 40e vaak een grote inkomenssprong maken wanneer ze hun specialisatie afronden, waardoor de ongelijkheid op latere leeftijd pas echt zichtbaar wordt.