Nederland schreeuwt om basisinkomen

Woensdagochtend zat ik aan een tafel op de kinderafdeling van de openbare bibliotheek. Omdat ik - na afwijzingen van uitgeverijen - mijn eigen manuscript voor een kinderboek probeer te verbeteren, bestudeerde ik een succesvolle titel van een Nederlandse schrijver. Het was, zoals te verwachten op een normale woensdagochtend, erg stil op de kinderafdeling.

Ik was goed bezig, vond ik zelf. Misschien ontdekte ik door het uitpluizen van ‘De Verschrikkelijke Tweeling’ van Jozua Douglas het geheim van de perfecte spanningsboog. Als een uitgeverij het door enkele aanpassingen aandurfde met mijn manuscript, droeg ik iets bij aan de wereld om mij heen. Zoals vaker in het Nederland van tegenwoordig duurde deze innerlijke vrede kort.

Halverwege pagina twee voelde ik de zwijgzame aanwezigheid van een persoon achter mij. Het was een beveiliger, een grijsaard van een jaar of vijftig. Onderzoekend keek hij me aan, drie meter achter hem wachtte een bibliotheekmedewerker gespannen op het moment dat ik zou worden aangesproken door de beveiliger.