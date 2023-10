Nederland schond rechten van gevluchte dissident uit Bahrein die nu levenslang gevangen zit

24 okt. 2023 - 13:02

'De advocaat van al-Showaikh eiste dat Nederland alles in het werk zou stellen om hem vrij te krijgen en eventueel terug naar Nederland te halen. Zover gingen de Europese rechters niet. Zij veroordeelden Nederland alleen tot het betalen van een schadevergoeding van 50.000 euro.' Koopje voor Nederland dus. Gaat geen enkele prikkel van uit om deze man of een volgende dissident wél goed te beoordelen. Niet alleen Nederland moet zich schamen, de Europese rechters ook. En vergeet niet: veel van deze vluchtelingen hebben zich met gevaar voor eigen leven uitgesproken voor ónze waarden. Ook Ali Mohammed al-Showaikh: 'Het oppositielid deed in Bahrein mee aan demonstraties voor democratische hervormingen. In 2017 vluchtte hij naar Nederland. Bahrein zag hem als terrorist. Om dezelfde reden had zijn broer asiel gekregen in Duitsland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geloofde Al Showaikh niet en wees zijn asielaanvraag af. Hij ging in beroep, maar dat werd niet-ontvankelijk verklaard omdat hij te laat was. De dag voor de uitzetting verstrekte hij een document van aanklagers in Bahrein, waarop stond dat hij gezocht werd. De IND weigerde het document te beoordelen, maar dat had volgens het Europees hof wel gemoeten. In afwachting daarvan had Al Showaikh in Nederland mogen blijven.' https://www.nu.nl/binnenland/6286627/nederland-heeft-rechten-gevlucht-bahreins-oppositielid-geschonden.html Om moedeloos van te worden. WILLEN Nederland en Europa wel democratische hervormingen??