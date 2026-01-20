Nederland schaft Israëlisch wapensysteem aan dat wordt gebruikt bij de genocide in Gaza Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 189 keer bekeken Bewaren

Israël gebruikt Palestijns gebied in toenemende mate als testomgeving voor nieuwe vormen van militaire en veiligheids­technologie. Van geavanceerde surveillance tot drones en kunstmatige intelligentie op het slagveld. Deze technologieën worden niet alleen lokaal ingezet, maar ook internationaal geëxporteerd. De Israëlische wapenfabrikant Rafael Advanced Defense Systems heeft maandag bekendgemaakt het actieve beschermingssysteem Trophy, voor tanks ter waarde van 330 miljoen euro (ongeveer 385 miljoen dollar), te verkopen aan vier NAVO-landen: Tsjechië, Nederland, Kroatië en Litouwen.

Het Trophy-systeem is volgens de Israëlische krant Haaretz gebaseerd op radar die een 360-gradendekking biedt rondom het gepantserde voertuig. Het systeem detecteert inkomende dreigingen en stuurt de gegevens door naar de centrale computer van het voertuig voor verdere tracking.

Het systeem beschikt over zogenoemde soft-kill-capaciteiten, zoals elektronische oorlogsvoering die directe aanvallen kan verstoren door vijandelijke radar- en communicatiesystemen te verhinderen het tank- of pantservoertuig te identificeren. Wanneer een dreiging als gevaarlijk wordt beoordeeld, zet het systeem vervolgens een hard-kill-onderschepper in om deze te neutraliseren.

De overeenkomst werd gesloten tussen Rafaels Duitse dochteronderneming EuroTrophy GmbH en de Duits-Franse defensiegroep KNDS. Op grond van de overeenkomst zal het Rafael-systeem worden geïnstalleerd op Leopard 2-tanks die door KNDS worden geproduceerd.

Trophy was de afgelopen jaren het primaire beschermingssysteem van Israëlische tanks die werden ingezet bij militaire operaties in Gaza en Libanon. In de internationale wapenhandel geldt operationele inzet vaak als bewijs van “effectiviteit” en “betrouwbaarheid.”

Nederland wil zich internationaal profileren als voorstander van de rechtsorde en mensenrechten, en is gastland van het Internationaal Strafhof. De aanschaf van militaire technologie die is ingezet in een genocide maakt zichtbaar hoe defensiebeleid en industriële samenwerking elkaar in de praktijk raken.

Meer over: israël , wapenindustrie , defensie , oorlogsmisdaden , opinie , gaza