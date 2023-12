Nederland onthoudt zich weer van stemming over staakt-het-vuren in Gaza

Terwijl een overweldigende meerderheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemde voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook, onthield Nederland zich weer eens van stemming. Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot kon naar eigen zeggen niet instemmen met de resolutie, onder meer omdat “een verwijzing naar de verschrikkelijke terroristische aanval van Hamas” ontbrak.

De NOS schrijft: “In de resolutie wordt "ernstige bezorgdheid geuit over de catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook en het lijden van de Palestijnse burgerbevolking" en staat dat Palestijnen en Israëliërs moeten worden beschermd in overeenstemming met het internationaal humanitair recht. Verder roept die op tot "de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars, en het waarborgen van humanitaire toegang".”