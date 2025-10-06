Nederland negeert Bonaire in klimaatplannen, Greenpeace daagt Staat voor rechter Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 98 keer bekeken • bewaren

Waar Nederland de mond vol heeft van klimaatbescherming, hoewel het feitelijk niet veel doet, is er een opmerkelijk afwezig element in die zogenaamde plannen: het Caribische deel van Nederland, het meest kwetsbaar door de klimaatcrisis, wordt weer eens straal genegeerd. Dat blijkt uit een verslag van de Volkskrant over Bonaire, dat dankzij Greenpeace deze wordt vertegenwoordigd in een rechtszaak tegen de Staat.

Greenpeace wil met de rechtszaak tegen de Nederlandse staat betere bescherming van Bonaire tegen de gevolgen van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis afdwingen. De milieuorganisatie eist concrete adaptatiemaatregelen met harde deadlines én financieringsgaranties. Het Caribische eiland ontbreekt nu volledig in nationale klimaatplannen zoals de Klimaatadaptatiestrategie en het Deltaprogramma. Daarnaast moet Nederland volgens Greenpeace de CO2-uitstoot al in 2040 op nul brengen, tien jaar eerder dan gepland, omdat opwarming boven 1,5 graad existentiële gevolgen heeft voor Bonaire.

Het eiland kampt nu al met zeespiegelstijging, afstervend koraal en extreme hitte. Onderzoek van de Vrije Universiteit voorspelt dat bij onvoldoende maatregelen heel zuidelijk Bonaire overstroomt, inclusief historisch erfgoed en essentiële infrastructuur. Sinds Greenpeace in 2022 met juridische stappen dreigde, kwam er weliswaar meer beweging: het KNMI nam Caribisch Nederland voor het eerst mee in klimaatscenario's en er kwam een klimaattafel die begin 2026 met een plan komt.

De Nederlandse staat blijft echter achter en verweert zich door te wijzen op lopende maatregelen voor drinkwatervoorziening, erosiebestrijding en mangrovebescherming. Allen plannen die bij lange na niet genoeg zijn om het eiland en zijn bewoners te beschermen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt nu dat "meer onderzoek nodig is" vanwege onzekerheden over zeespiegelstijging, hoewel er bergen van onderzoeken hiernaar gedaan zijn. Ook zegt het ministerie dat de Caribische eilanden worden opgenomen in de herijking van de nationale klimaatstrategie, maar schuift het werkelijk aanpakken van het probleem door naar een volgend kabinet.