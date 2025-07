Nederland neemt asielwetten aan zoals een luie student z'n scriptie schrijft

Vlak voor het zomerreces nam de Tweede Kamer met een rechtse meerderheid nog even snel een paar draconische asielwetten aan. Dit gebeurde in dezelfde week dat VVD-leider Yesilgöz zanger Douwe Bob betichtte van "pure jodenhaat" en Wilders bij zijn aanwezigheid in Helmond werd onthaald met prinsenvlaggen en een hitlergroet. Het extreemrechtse sentiment tiert welig in Nederland. Roel Maalderink zoch de bezorgde burger op straat op om ze aan de tand te voelen wat ze nu echt van vluchtelingen vinden en om te vragen wat ze zelf zouden doen op het moment dat Nederland onleefbaar wordt.