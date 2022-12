Nederland moet zijn tolerantie minimaliseren, vindt Willem

1 dec. 2022 - 9:51

Nederland is absoluut geen tolerant land. Nooit geweest ook. Of heel misschien in de jaren 60 en 70 even. Nederland is een totaal onverschillig land. Dat verklaart waarom VVD en D66 ondanks hun veelvuldige geblunder aan de macht kunnen blijven. Het laat de Nederlanders onverschillig. We maken in Nederland al tientallen jaren de fout om onverschilligheid aan te zien voor tolerantie. Willem is een beetje een racist in maatpak. Als ik dat mag zeggen van woke rechts. Want dit soort types racisten noemen mag niet en links moet naar zichzelf kijken etc. Het is een beetje hoe de Nederlander( vooral van "rechtse" origine) rolt. We zijn geen racist hoor. Maar je zult echt een groot probleem oplossen als je naar je eigen land opdondert. Want het is hier wat druk. En die Wilders en vroeger Janmaat hadden ook wel een punt. En links is ook niet alles. En woke is ook gevaarlijk. En religie kritiek is geen racisme. En moslims zijn geen ras. Bla bla bla. Er is een uitslaande brand en veel Nederlanders willen met een kleine en half werkende tuinslang wel een beetje blussen. Als het maar niet van hun tijd af gaat en het maar geen geld kost. En het liefst nog wat oplevert. Het stikt van de Willems. Ook hier trouwens.