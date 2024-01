Nederland moet zich inzetten voor een staakt-het-vuren en een corridor voor humanitaire hulp naar Gaza opzetten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Jimmy Dijk Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

Co-auteur: Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid SP

De Nederlandse regering moet stoppen met wegkijken van de oorlog in Gaza en opkomen voor het internationaal recht. Op dit moment zijn er ruim 23.000 mensen door Israël gedood in de Gazastrook, waarvan bijna de helft kinderen. Er zijn 2,3 miljoen mensen op de vlucht. Elke dag verliezen meer dan 10 kinderen in Gaza een of beide benen, vaak door amputaties zonder verdoving. Als niet door kogels of bommen sterven kinderen nu door ziekte en honger. Nederland moet zich nu inzetten voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren en een corridor voor humanitaire hulp opzetten. Een betere inzet van onze schepen of vliegtuigen is op dit moment niet te bedenken. Geen bommen, maar brood, en wel nu meteen.

Wat is het internationaal recht waard voor de Nederlandse regering als wordt weggekeken van oorlogsmisdaden? De gruwelijkheden op 7 oktober die zijn begaan door Hamas met de afschuwelijke aanval op Israëlische burgers zijn oorlogsmisdaden. Er waren extreem gewelddadige verkrachtingen en afschuwelijk seksueel geweld. Premier Rutte veroordeelde vrijwel direct de aanval van Hamas. Deze duidelijke en stellige reactie is terecht.

De maanden daarna werd zijn houding, en die van de Nederlandse regering, met de dag beschamender. Tweemaal onthield Nederland zich van stemming in de Verenigde Naties toen om een staakt-het-vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars werd gevraagd. Landen zoals Frankrijk, Spanje en Ierland spreken zich wel duidelijk uit.

We mogen nooit wegkijken van oorlogsmisdaden. Maar dat doet de Nederlandse regering wel. Een aantal keer heeft de regering geld voor humanitaire hulp toegezegd. Maar het zijn loze beloften omdat bekend is dat humanitaire hulp de Gazastrook nog steeds nauwelijks en veel te weinig inkomt door de aanhoudende Israëlische blokkade. Intussen levert Nederland wel F-35 onderdelen aan het Israëlische leger. Deze jachtvliegtuigen worden inzet voor het platbombarderen van complete woonwijken, van ziekenhuizen en scholen. Het is goed dat het Internationaal Gerechtshof gaat onderzoeken of hier sprake is van genocide. Als genocide dreigt is het ook onze morele plicht om ons hierover uit te spreken. De Gazastrook is afgesloten van water, elektriciteit en voedsel. Honger wordt als wapen ingezet.

We kunnen en mogen niet langer wachten. De Nederlandse regering moet zich keihard gaan inzetten voor directe humanitaire hulp, door samen met de internationale gemeenschap de levering van hulpgoederen af te dwingen. Zolang Israël hulp via land blijft blokkeren zou Nederland zich moeten inzetten voor hulp via een luchtbrug of via schepen. Frankrijk en Jordanië hebben laten zien dat het kan door samen 7 ton aan hulpgoederen via de lucht in Gaza te droppen voor burgers en hulpverleners.

De Nederlandse regering moet zich nu ook inzetten voor een permanent staakt-het-vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars. Doorgaan met geweld zal alleen maar meer onschuldige slachtoffers tot gevolg hebben, de honger en nood vergroten, de voedingsbodem voor een nieuwe generatie Hamas-aanhangers doen toenemen en verdere escalatie van conflicten in het Midden-Oosten veroorzaken.

Er zal gewerkt moeten worden aan een structurele oplossing van het conflict in Israël/Palestina en een einde aan de bezetting en het dagelijks geweld in de bezette gebieden. Dat begint met de erkenning van een Palestijnse staat, die automatisch voortvloeit uit een tweestaten-oplossing waarbij het bestaansrecht van beide staten wordt erkend. Voor organisaties die Israël niet erkennen, zoals Hamas, is dan ook geen plaats.

Daarna kan de Nederlandse regering haar rol als voorvechter van internationaal recht herstellen door zich hard te maken voor het uitgebreid onderzoeken van oorlogsmisdaden. We mogen geen straffeloosheid accepteren. Volgens de VN woont op dit moment 80 procent van de hongerlijdende wereldbevolking in Gaza. Bommen worden op dit moment makkelijker gegooid dan voedsel.