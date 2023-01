Nederland moet zich heel snel gaan voorbereiden op grootschalige natuurbranden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: bertknot

Nederland gaat als gevolg van klimaatverandering een toekomst tegemoet met onbeheersbare natuurbranden die amper of niet te blussen zijn. Het betekent dat burgers geëvacueerd moeten worden en onroerende goederen verwoest worden. Ook de infrastructuur loopt gevaar.

De waarschuwing wordt afgegeven door deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit in Amsterdam, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Ze wijzen er op dat er nu plannen moeten worden gemaakt en voorbereidingen getroffen om de nieuwe noodsituaties aan te kunnen. De deskundigen laten er geen misverstand over bestaan. "Dit gaan we gewoon meemaken en dat kan al op korte termijn gebeuren", waarschuwt onderzoeker Hans Hazebroek van het NIPV tegen de NOS.

Een van de adviezen is dat brandweerkorpsen en andere hulpdiensten zich meer gaan richten op dit soort branden omdat ze nu veelal alleen ervaring hebben met branden die snel geblust kunnen worden. Natuurbranden woekeren dagenlang voort en leggen een veel groter beslag op personeel en materieel. De experts verwijzen naar een natuurbrand afgelopen zomer bij Londen die zoveel inzet vereiste dat er in de stad zelf nog amper brandbestrijders voorhanden waren.

Het brandgevaar in de natuur neemt snel toe omdat er sprake is van steeds meer verdroging. De gevaren nemen sneller toe dan verwacht omdat de gevolgen van klimaatverandering elkaar versterken. Zo wordt de grond droger vanwege de opwarming en neemt vervolgens de opwarming toe omdat de grond droger is. Volgens Hazebroek rukt het gevaar van natuurbranden nog sneller op dan klimaatverandering.

Het fenomeen natuurbanden, dat al zeer snel oprukt in Zuid-Europese landen, zal in Nederland voor nog meer problemen gaan zorgen dan elders omdat het land dichtbevolkt en dichtbebouwd is. Zo lopen veel energievoorzieningen dwars door natuurgebieden.