Nederland moet nu uit de NAVO stappen Opinie

Het tweede presidentschap van Donald J. Trump is pas twee weken oud, en we hebben al ontzaglijk veel plezier gehad. Gisteren vermaakte ik mijzelf bijvoorbeeld met de persconferentie die een bijna huilende Justin Trudeau, premier van Canada, gaf na het instellen van krankzinnig hoge invoertarieven door de Verenigde Staten.

Trudeau, die trouwens een enorme babyface heeft, sprak geëmotioneerd over de lange vriendschap tussen Amerika en Canada, 'we vochten samen op de stranden van Normandië', 'op 11 september stonden we zij aan zij', het ging maar door. Achter de premier stonden functionarissen opgesteld die regelmatig vol instemming knikten.

Omdat de huiligere toon van Trudeau precies het tegenovergestelde is van hoe je op Trump zou moeten reageren, vond ik het hilarisch. The Donald speelt een hoog-risico-spel, je kunt hem alleen aftroeven door nog onverschrokkener te opereren, ik stel daarom voor dat Nederland als gidsland het goede voorbeeld geeft.

Dit doen we door premier Schoof voor de verzamelde wereldpers de volgende verklaring te laten uitspreken: “Geachte heer Trump, beste Donald, hoewel het nog steeds prettig schuilen is onder de Amerikaanse atoomparaplu, hebben we geen zin om voortdurend onterecht te worden afgeschilderd als wanbetalers en profiteurs…”

“Hierom, beste president Trump, stappen we per direct uit de NAVO, dit is een weloverwogen besluit, we worden liever vanavond door de Russen gebombardeerd dan voortdurend te worden beschimpt door een gorilla met een kop als een sinaasappel en geblondeerd haar, dikke doei, stik erin met je bondgenootschap.”

In één klap transformeert onze Dickie Schoof van sukkel tot held, iedereen wil vrienden zijn met Nederland nadat ons dappere koninkrijkje zoveel ballen heeft getoond, Trump niet in de laatste plaats. Kom, coalitiepartijen, gun Dick de rol van zijn leven en mij en de rest van de sensatiebeluste pers weer een avond vermaak.