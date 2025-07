Nederland moet nu harde maatregelen nemen om Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza te stoppen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 401 keer bekeken • bewaren

Sarah Dobbe Tweede Kamerlid SP

Na 22 maanden genocide vindt de Europese Unie het nog steeds te vroeg voor sancties tegen Israël. Dit toont het moreel falen van de Europese ‘waardenunie’. Nederland heeft zich veel te lang achter een falende EU verscholen. Nu is het moment om zelf tot harde maatregelen te komen.

Na 22 maanden oorlog in Gaza zijn de Israëlische oorlogsmisdaden te veel om op te schrijven en te afschuwelijk om te beschrijven. Het nieuwste dieptepunt zijn de meer dan 800 Palestijnen die sinds eind mei door het Israëlische leger zijn vermoord terwijl zij in de rij stonden voor voedsel- en wateruitgifte van de omstreden Israëlische ‘humanitaire’ dienst GHF. Wanhopige uitgehongerde mensen worden naar voedselafgiftepunten gedreven waar vervolgens het bevel wordt gegeven aan Israëlische soldaten om het vuur te openen. Zij vinden alleen de dood, naast de humanitair hulpverleners die naast hun ambulances zijn begraven.

Het is overduidelijk dat het Netanyahu en zijn extreemrechtse regering niet te doen is om ‘zelfverdediging’ of het bevrijden van de door Hamas gegijzelde Israëlische burgers. Netanyahu heeft een politiek belang bij het voorduren van oorlog: het stelt zijn aftreden uit en daarmee de verschillende rechtszaken die hem boven het hoofd hangen. Hij wordt onder andere vervolgd voor fraude, corruptie en omkoping. Zijn directe medewerkers worden er van verdacht geld te hebben aangenomen van buitenlandse overheden: ‘Qatargate’.

Maar het belangrijkste doel van de regering is het definitief voorkomen van een Palestijnse staat en het uitdrijven van de Palestijnen. Israëlische politici doen niet hun best dit doel te verbergen. Het laatste plan van Netanyahu is de bouw van een nieuw kamp in Rafah, waar uiteindelijk de volledige Gazaanse bevolking moet komen te wonen op een gebied dat minder dan de helft van de huidige Gazastrook is. Dit plan wordt door de Israëlische pers en oppositie als een ‘concentratiekamp’ beschreven. De Israëlische regering is uit op etnische zuivering van Palestijns gebied en genocide op het Palestijnse volk.

Ondanks dit alles blijven Nederland en de Europese Unie Netanyahu de hand boven het hoofd houden. Er liggen inmiddels stapels met rapporten van mensenrechtenorganisaties, VN-commissies, nationale en internationale rechtbanken en van de EU zelf die overduidelijk aantonen dat Israël talloze oorlogsmisdaden pleegt in Gaza en ander bezet Palestijns land. Maar daden blijven uit.

Caspar Veldkamp, onze minister van Buitenlandse Zaken, vroeg in mei een onderzoek naar de houdbaarheid van het EU associatieakkoord. Hij deed dit onder gigantische druk vanuit de Nederlandse bevolking, die twee keer met meer dan 100.000 mensen op het Malieveld demonstreerden voor acties tegen Israël. Uit dit onderzoek bleek wéér dat Israël mensenrechten schendt en het associatieakkoord niet houdbaar is. Maar de EU doet niets, het blijft bij waarschuwingen. Veldkamp verschuilt zich achter de rokken van EU buitenlandchef Kaja Kallas als excuus om niks te hoeven doen.

Ook deze week bleek het totale falen van de EU. Weer kwamen de landen niet tot een akkoord. Kallas sprak zelfs van ‘lichte verbetering’ in de situatie in Gaza, terwijl elke dag Palestijnse kinderen sterven en de oorlogsmisdaden elke doorgaan. Ze ontkent de feiten uit politiek ongemak. Verantwoordelijkheid nemen en opstaan tegen genocide en het internationaal recht beschermen mogen niet afhankelijk zijn van de falende en trage besluitvorming binnen de EU. Het ontslaat Nederland niet van de verantwoordelijkheid en de plicht om zelf maatregelen te nemen tegen Israël.

Deze week bleek ook uit onderzoek van SOMO dat Nederland verreweg de grootste investeerder is in Israël. Nederlandse bedrijven hebben bijna 50 miljard Euro aan investeringen in Israël gepompt. Dat betekent een gigantische economische macht en mogelijkheden voor Nederland om druk op Israël uit te oefenen.

Daarom moet Nederland nu economische sancties opleggen. Bedrijven die actief zijn in illegaal bezet Palestijns land, of geld verdienen met de genocide in Gaza moeten keihard worden aangepakt. Ook moet er een volledig wapenembargo op Israël worden gelegd. Nederlandse wapens mogen niet gebruikt worden voor mensenrechtenschendingen en genocide op het Palestijnse volk. Daarnaast moeten er persoonsgerichte sancties komen op Israëlische politici. Uiteindelijk is dat de enige manier waarop de genocide kan stoppen.

Nederlanders hebben laten zien dat er wel grenzen en rode lijnen zijn. De 150.000 mensen die op 15 juni het Malieveld stonden kwamen uit alle lagen van de bevolking en hadden één hele duidelijke boodschap. Stop de Nederlandse medeplichtigheid aan de genocide op Palestijnen.