Nederland moet Het Strafhof en zijn medewerkers bankrekeningen aanbieden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 403 keer bekeken • bewaren

De nieuwe aanslag van Trump op de internationale rechtsorde mag niet onbeantwoord blijven.

President Donald Trump heeft vier rechters van het Internationaal Strafhof het maatschappelijk functioneren vrijwel onmogelijk gemaakt. Hij heeft banken verboden hen diensten te verlenen, niet alleen in de Verenigde Staten maar wereldwijd. Als een financiële instelling niet gehoorzaamt, krijgt die de grootste problemen in de Verenigde Staten. Ze kiezen dan eieren voor hun geld.

De getroffen rechters zijn afkomstig uit Benin, Slovenië, Peru en Oeganda. Zij zijn niet eens staatsburgers van de Verenigde Staten.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft al verklaard dat Nederland pal achter deze rechters en het Strafhof blijft staan. Dat zijn mooie woorden. Nu moeten ook daden volgen. Zijn Amerikaanse collega Rubio gaf in een brutale tweet toelichting op dit besluit:

Hij is boos over het feit dat het hof onderzoek doet naar mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan en natuurlijk over het arrestatiebevel tegen Netanyahu. Daarmee brengen de Verenigde Staten een nieuwe slag toe aan de internationale rechtsorde.

Nederland kan het niet bij loze woorden laten. Vandaag nog moeten de praktische problemen van het Strafhof en de getroffen rechters worden opgelost. Hen moet de volledige medewerking worden aangeboden bij de Volksbank. Dit is sinds de financiële crisis van 2008 een staatsbank.

Het wordt ook tijd dat Nederland en de overige Europese landen laten zien dat zij geen satellietstaten zijn van de Verenigde Staten. Een fel protest is op zijn plaats. Een eerste maatregel die nu genomen moet worden is dat alle extra budgetten voor defensie in Europa zelf worden besteed en niet bij de Amerikaanse oorlogsindustrie.

Ook dient Nederland in de EU te ijveren voor een gezamenlijk beleid ter bescherming van het Internationaal Strafhof. Te denken valt aan de mogelijkheid sancties op te leggen aan bedrijven die behulpzaam zijn bij het toepassen van sancties door de Verenigde Staten. Niet altijd of overal maar alleen als ze ingaan tegen onze gezamenlijke internationale belangen.

Burgers en bedrijven dienen zich af te vragen of hun geld nog wel veilig is bij banken die zich laten ringeloren door de regering van de Verenigde Staten. Denk niet dat je immuun bent voor dit soort Trumpiaanse willekeur. De fittie tussen de president en zijn voormalige vertrouweling Elon Musk laat zien dat je op dit gebied nooit weet wat je te wachten staat en waarom.

Helemaal leuk zou het zijn als Hotel Huis ter Duin liet weten dat Trump niet langer welkom is tijdens de NAVO-top. Misschien kan hij nog ergens in een Bastion Hotel terecht. Maar goed, dat is allemaal utopisch denken en niet realistisch. Wel is duidelijk dat beschaafde mensen niet langer een godsvermogen willen uitgeven in een hotel waar ordinaire types als Donald Trump met pluimstrijkerijen worden omgeven. Huis ter Duin heeft zich ontmaskerd als patserstent. Daar loop je met een boog omheen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de islam.