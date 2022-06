Nederland meet met twee maten als het over corruptie en de rechtsstaat in Europa gaat

19 jun. 2022 - 16:28

In ons eigen “gave” land is het ook niet meer zo geweldig qua rechtstaat. Rechters stemmen openlijk D66 en ook in de RvS is deze club best wel sterk vertegenwoordigd. Dat hoeft niet zo’n probleem te zijn als er niet tegelijk best veel vreemde zaken aan de hand zijn hier. Onze eigen MP dreigt de belangrijkste oppositiepartij te minimaliseren en prompt worden er tot twee keer toe procedures tegen de leider van die partij opgestart. Bij de eerste zelfs tegen de zin van het OM in. Overigens vond ook ik dat de “minder minder minder” oproep best wel veel te ver ging, maar de gretigheid waarmee onze rechtstaat de vervolging aanging met zelfs voorbedrukte aangifteformulieren geeft te denken. Nog erger vind ik eigenlijk nog de rol van onze rechters in de toeslagenaffaire. Ooit was je onschuldig in dit land tot het tegendeel bewezen was. Bewijsstukken werden volledig zwartgelakt ingeleverd bij de rechter en nog geaccepteerd ook als bewijs. Het hoogste college in dit land liet de burger keihard vallen in plaats van datgene te doen waar ze voor is aangesteld, namelijk RECHTspreken. Kon de burger in het verleden nog rekenen op rechtsbijstand, ook deze is peperduur geworden en daardoor in feite niet meer voor de gewone man weggelegd. Tot slot: kijk naar de box3 affaire waar mensen die de overheid WEL vertrouwden kunnen fluiten naar het geld waar ze recht op hebben. Ook hier een bijzonder merkwaardige uitspraak van de rechter.