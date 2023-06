Nederland maakt duikeling op ranglijst kinderrechten

26 jun. 2023 - 10:07

LOL, ik ga ervan uit dat dit cynisch bedoeld is. Het ligt aan de prioriteit die gelegd wordt bij de aandacht voor de onderwerpen en dan vooral van ideologisch sociale aard. Ik heb daar mijn mening over, en die heb ik al zeer vaak gedeeld. Wat gezaaid wordt door de overheid, wordt in de samenleving geoogst. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, en de afbrak gaat sneller dan iets opbouwen. Een neoliberale overheid breekt hoofdzakelijk af, en lost niets op. Daar is al genoeg over gezegd en dit is een gevolg van een oorzaak. Zo lang de oorzaak ergens anders neergelegd wordt, zullen de gevolgen verder uitbreiden en steeds duidelijker zijn. Het ligt aan een falende overheid, die misbruik maakt van haar macht en gevuld is met incompetente politici. De decadentie van de macht en de blindheid van de aanhangers zal vroeg of laat voor de ineenstorting zorgen. Er zijn vele beschavingen ons voor gegaan, en veronderstellen dat het ons niet kan overkomen is erg naïeve. Het is zichtbaar in de zorg, onderwijs, woningbouw, onderhoud infra structuur, veiligheid en vele ondersteunende instanties, gevuld in de leiding door incompetente oud politici, die het behoud van macht moeten beschermen. Andersdenkenden en afwijkende meningen moeten worden verboden, alsof dat iets oplost. Geen visie en geen alternatief, gevolgd door geen perspectief als het tegen zit in de samenleving. Ik blijf het zeggen, schrijven en melden op Joop en andere fora.