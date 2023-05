Nederland legt beslag op grond van ex-schoonzoon Poetin in Duivendrecht • Nieuws • 25-05-2023 • leestijd 1 minuten • 2017 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse autoriteiten hebben beslag gelegd op een stuk grond in Duivendrecht dat eigendom is van Jorrit Faassen. Deze Nederlandse zakenman was getrouwd met Maria Vorontsova, een dochter van de Russische oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin. Na de Russische invasie plantte iemand al een Oekraïense vlag op Faassens perceel in Duivendrecht. De zakenman zou bedrijfspanden willen neerzetten op het kavel.

De inbeslagname heeft op 12 mei plaatsgevonden, melden The Guardian, Follow The Money en de Russische onderzoekssite Proekt Media op basis van gegevens uit het kadaster. Faassen zou onlangs op Schiphol zijn ondervraagd over het ontwijken van sancties die zijn opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne, weet Proekt. Sanctie-expert Heleen over de Linden leidt uit de inbeslagname af dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen Faassen loopt.