Nederland koopt tanks om aan Oekraïne te geven

Hoeveel tanks er mogelijk nog meer worden geleverd naast deze honderd is "afhankelijk van het revisieproces van de beschikbare tanks in voorraad bij de Duitse industrie", aldus het ministerie van Defensie. De Leopard 1A5-tank is een oudere tanks die eind jaren 80 op de markt kwamen. Eerder al lieten Duitsland en de Verenigde Staten weten tanks naar Oekraïne te sturen. Het kabinet zei toen al dat het "niet uitgesloten" was dat Nederland - dat zelf niet meer over tanks beschikt - tanks voor Oekraïne zou kopen.