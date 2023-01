Nederland kan en mag niet wegkijken van wat Israël de Palestijnen aandoet.

Sinds kort heeft de apartheidsstaat Israël als regeringsbeleid dat heel Palestina van Israël is: “The Jewish people have an exclusive and inalienable right to all parts of the Land of Israel. The government will promote and develop settlement in all parts of the Land of Israel – in the Galilee, the Negev, the Golan, Judea and Samaria.” Judea en Samaria zijn de Bijbelse namen voor de Westelijke Jordaanoever, door Israël bezet Palestijns gebied. Nederland zwijgt.