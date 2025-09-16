‘Nederland kachelt achteruit’: reacties op de troonrede en miljoenennota Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 418 keer bekeken • bewaren

“Geen nieuw beleid, geen nieuwe plannen, geen nieuwe ideeën.” Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA laat geen spaan heel van de voorstellen die het rompkabinet/rampkabinet (doorstrepen wat niet van toepassing is) op Prinsjesdag presenteerde. “Prinsjesdag laat vooral zien dat 2025 een verloren jaar is geweest”, schrijft hij op Bluesky. “Het vertrouwen is historisch laag. Nederland staat niet alleen stil, Nederland kachelt achteruit.”

De leider van GroenLinks-PvdA stelt voor om binnen twee weken na de verkiezingen met andere partijen een begrotingsakkoord te sluiten om te voorkomen dat 2026 opnieuw een verloren jaar wordt. “Alleen met solidariteit, alleen door samen weer op te bouwen wat is afgebroken, kan het vertrouwen worden hersteld en kunnen we eindelijk weer vooruit.”

In de troonrede was weinig aandacht voor prangende problemen. Zo bleef de klimaatcrisis onbesproken. “Alleen een zinnetje over dat we ons aan moeten passen aan klimaatverandering”, constateert GroenLinks-PvdA-Kamerlid Suzanne Kröger. “Geen woord in de troonrede over hoe we gaan zorgen voor een veilige, gezonde toekomst.”

Ook Laurens Dassen (Volt) valt de geringe aandacht voor het klimaat op. “Deze miljoenennota is eerder een nulnota: alles blijft bij het oude”, reageert hij tegenover het ANP. “Klimaat is de grote verliezer. Weer kiezen VVD en BBB voor de waan van de dag in plaats van de toekomst.”

“Dit kabinet maakt alle grote problemen alleen maar erger”, oordeelt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. “Ze gooien olie op het vuur van de klimaat- en natuurcrisis.”

Ouwehand was voor de gelegenheid gekleed in de kleuren van de watermeloen: een symbool van solidariteit met het Palestijnse volk. “Want terwijl de Koning ons land toespreekt, vindt in Gaza een verschrikkelijke genocide plaats. Kinderen, gezinnen en journalisten worden uitgehongerd en vermoord.”

Ook Jesse Klaver vroeg aandacht voor het lot van de bevolking van Gaza. Hij wees erop dat Israël vandaag “een paar duizend kilometer verder zijn genocide intensiveert met de volle steun van de grootste partij van ons land.”

Behalve de PVV blijft ook BBB de genocide voluit steunen. BBB-leider Caroline van der Plas droeg vandaag een wit-blauw ensemble om Israël te steunen tegen “de beesten van Hamas”.

SP-leider Jimmy Dijk constateert dat het kabinet flink bezuinigt op zorg en onderwijs en de WW-duur verkort. “Er wordt in de plannen gerekend op forse huurverhogingen en er wordt niet geïnvesteerd in nieuwe woningen.”