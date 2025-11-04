Nederland is ziek, doodziek, stervende! Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 920 keer bekeken • bewaren

Joop van der Hor Voormalig havenarbeider, inspecteur en persvoorlichter bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond Persoon volgen

Echt ik meen het! Nederland, althans een steeds groter wordende groep Nederlanders moet zich kapot schamen. De stemformulieren waren nog niet geteld of de eerste, meest walgelijke cartoons, foto’s met gore en zwaar kwetsende teksten en met bagger gekleide AI-filmpjes werden als een tsunami over ons uitgestrooid. Te beginnen met Frans Timmermans als slachtoffer. En alsof het rollen van diens kop vanwege de vijf zetels verlies voor GroenLinks-PvdA nog niet genoeg was, richten de verwende volwassen kleuters hun pijlen op een nieuw slachtoffer; Rob Jetten. Misschien oogt hij als het braafste jongetje van de klas en misschien heeft ook Jetten een beetje overdreven qua beloftes, bijvoorbeeld door te roepen ‘We bouwen tien nieuwe steden’, maar moet je daarom mensen, in dit geval een homoseksuele toekomstige premier – want dat hoop ik van harte – van alles toeroepen, toesturen en toewensen?

En waarom ik het van harte hoop dat Jetten de premier gaat worden? Heel simpel, omdat hij een fatsoenlijk mens is, net als Henri Bontenbal van het CDA en Jan Struijs van 50Plus en gelukkig nog best behoorlijk wat andere politici in de Eerste en Tweede Kamer. Ik schreef het al maanden voor de verkiezingen ‘Op weg naar een fatsoenlijk land en huizen bouwen in de polders' want ‘polderen’ is een werkwoord en dat is wat we moeten doen ‘Polderen’ en werken aan woningen, desnoods in de polders!

Wat is er toch aan de hand met dit zogenaamde tolerante polderlandje? Moet je, als het jouw keus niet is, iemand maar voor rotte vis uitmaken en de meest smerige gore vunzige grapjes maken en plaatsen op Facebook en X over diens geaardheid? Onder de afzenders zie ik opvallend weinig Turkse, Marokkaanse of Syrisch klinkende namen staan. Dat zijn toch de homohaters die hand in hand lopende mannen in onze hoofdstad in elkaar slaan? Althans dat wil huilie huilie Wilders ons toch doen laten geloven? Maar het zijn juist de Janssens, de Vries’en de Pietersens die zich daaraan te buiten gaan. Waarbij ik gelijk mijn excuses maak aan mensen met deze oer-Hollandse achternamen. Het is vergelijkend bedoeld om aan te tonen dat het voornamelijk "echte" hier geboren en gewortelde Nederlanders zijn die zich aan homohaat schuldig maken.

Is het Geert Wilders die hiervoor de deur op een kier heeft gezet met zijn haat tegen alles wat anders als hijzelf is? NEEN, schrijf ik hier met hoofdletters. Het zijn de bekrompenen van geest die zich misdragen, de mannetjes, ja het zijn bijna altijd mannen, die de anti-homograpjes maken. ‘Moet toch kunnen?’ zo zei laatst iemand die nu een ex-Facebookvriend van mij is. Nee het moet en mag niet kunnen. Mannen die hand in hand in Rotterdam over straat lopen kunnen een pak op hun sodemieter krijgen. Hetgeen overigens een Amsterdams zelfstandig naamwoord is voor een pak slaag krijgen en indirect verwijst naar Sodom, een in de Bijbel genoemde stad waar men het niet zo nauw nam met de zeden en seksuele handelingen tussen man-vrouw en man-man en vrouw-vrouw.

Nu de fatsoenlijk ogende Jetten de verkiezingen heeft gewonnen zijn we weer terug bij af en hebben het trieste niveau bereikt dat volwassen mannen zich weer verlagen tot het pesten en treiteren van de gehele LHBTI-gemeenschap wat een levensgevaarlijke voedingsbodem kan zijn voor iets wat veel groter is en kan leiden tot regelrecht fascisme. Het begin is er al; Joden in dit land durven niet meer op sjabbat met hun keppel op hun achterhoofd over straat te lopen. En in zwarte kleding gestoken witte mannen brengen openlijk de Hitlergroet. Nou ja openlijk - de lafbekken verbergen hun lelijk gelaat achter gezichtsbedekkende bivakmutsen want ze moeten op maandag natuurlijk weer in driedelig blauw en met gepoetste bruine schoenen naar kantoor.

Wie zijn die mensen die achter al die zogenaamde ‘moet toch kunnen’ humor schuilgaan? En wie delen die walgelijke gemanipuleerde plaatjes op Facebook van veelal politici die zich juist voor dit land 24 uur per dag inzetten? Je zou zulke figuren bijna een homo-kindje toewensen, maar dat zou naar het onschuldig geboren kind niet eerlijk zijn. Elk kind gun ik een lief warm gezin, u toch ook? Opvoeden met veel liefde, warmte en fatsoen, meer kunt u niet doen. En als later blijkt dat hij van een hij houdt en zij van een zij, houdt u dan minder van uw kind?

'Jetten als premier en leider van D66 helpt dit land naar de kloten', zo doen de verslagen schreeuwers met de van zijn troon gevallen Geert Wilders als voorganger ons voorkomen. Maar het probleem is niet de homo Rob Jetten. Het probleem is evenmin de politicus Rob Jetten. Het probleem vormen de mensen die maar niet volwassen willen worden en blijven hangen in hun pestgedrag uit hun lagere schoolperiode. Daarom beste luisteraars; spreek die ‘grappenmakers’ aan op hun gedrag zoals ikzelf afgelopen week heb gedaan bij een naast familielid van wie ik hou maar diens foute humor tot diep achterin mijn keelgat is geschoten en neem afscheid van Facebookvrienden die jouw pagina besmeuren met digitale drek. Want je zou het toch ook niet accepteren dat ze met grote schreeuwletters op je wit gepleisterde muur van je woning zulke dingen schrijven?