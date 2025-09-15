Nederland is het enige land in de EU waar de levensverwachting afneemt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 2899 keer bekeken • bewaren

In alle lidstaten van de EU is de gemiddelde levensverwachting toegenomen, behalve in Nederland. Daar loopt de gemiddelde levensduur juist terug. Dat blijkt uit de cijfers van het Europese statistiekenbureau Eurostat. Nederland is gezakt naar de 18e plaats in het overzicht maar de levensduur ligt nog wel net boven het Europese gemiddelde van 81,7 jaar.

In 2019 was de gemiddelde levensverwachting voor Nederlanders nog 82,2 jaar. Vijf jaar later is dat zo'n 2,5 maand korter. In 2024 werd de gemiddelde Nederlander nog maar 82 jaar. Een lichtpuntje is misschien dat het daarmee 0,1 jaar hoger is dan in 2023.

Nederland zit nu op hetzelfde niveau als Griekenland, terwijl in landen als Spanje en Zweden de inwoners respectievelijk 84 en 84,1 jaar leven. Het snelst overlijden de inwoners van Bulgarije en Roemenië, te weten na 75,9 en 76,6 jaar. In die laatste twee landen verbetert de levensduur wel aanzienlijk, net als bijvoorbeeld in Luxemburg en Zweden.