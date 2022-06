‘Nederland is hard op weg om een intolerant kutland te worden'

‘Wat je dit kabinet van onbenullen nog het meest kwalijk kunt nemen is dat ze de onderbuik de ruimte geven om te groeien.’ Dat zegt Marcel van Roosmalen in zijn Druktemakers-column in De Nieuws BV. Hij doelt onder meer op de recente proefballon van minister Karine van Gennip (CDA, Sociale Zaken) om kansarme jongeren uit de Franse banlieues naar Nederland te halen om hier in de horeca te laten werken. ‘Alsof ze PVV, Forum voor Democratie, SP en JA21 een knuppel gaf om het hele kabinet mee omver te knuppelen,’ vat Van Roosmalen samen: