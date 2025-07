‘Nederland is Geert Wilders-moe’

Voor het eerst in zijn leven had Druktemaker Joost Oomen medelijden met Geert Wilders. Of nu ja, medelijden. “Er trok iets herfstigs, iets vallende bladerigs, iets circle-of-life-achtigs over mij heen. Het einde van een tijdperk ook. De laatste stuiptrekkingen van een periode in de Nederlandse geschiedenis. Dezer dagen naar Geert Wilders luisteren voelt een beetje alsof je een gesprekje probeert aan te knopen met de dorpsgek. Dat is in al zijn absurditeit voor tien minuten grappig, maar daarna ben je klaar met al dat kant-noch-wal-rakende zenden.”