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Nederland is geen BV van de VVD Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 373 keer bekeken • Bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

Een samenleving is geen onderneming. Mensen zijn geen verdienmodel en publieke voorzieningen zijn geen kostenpost.

De kabinetscrisis van afgelopen week legt een fundamenteel probleem bloot. Het gaat over de wezenlijke vraag van wie Nederland eigenlijk is. En vooral: voor wie wordt Nederland bestuurd?

De VVD lijkt Nederland steeds vaker te beschouwen als een onderneming. Waarvan de boeken moeten kloppen, ondernemers zoveel mogelijk moeten worden ontzien en de overheid vooral niet te veel mag kosten. Maar sinds wanneer is een land een BV?

Sinds wanneer wegen financiële rendementen zwaarder dan maatschappelijke behoeften? Waarom wordt bij publieke voorzieningen zo gemakkelijk gesproken over kosten, efficiëntie en betaalbaarheid, terwijl de maatschappelijke schade van verschraling nauwelijks wordt meegewogen? Waarom lijkt er voor belastingvoordelen en ondernemersbelangen soms meer politieke ruimte te bestaan dan voor investeringen in goede zorg, toegankelijk onderwijs, betaalbare woningen en bestaanszekerheid?

Een samenleving is er niet om begrotingen zo gunstig mogelijk te laten uitvallen. Een begroting is er om de samenleving goed te laten functioneren.

De maatschappelijke rekening van jarenlang VVD-afbraakbeleid

De VVD verzet zich tegen hogere belasting op grote vermogenswinsten, maar wil tegelijkertijd ondernemers fiscaal tegemoetkomen, onder meer via verruiming van de mkb-winstvrijstelling. De partij hamert op financiële discipline en beperkte overheidsuitgaven.

Maar waar is diezelfde financiële strengheid als het gaat om de maatschappelijke rekening van jarenlang afbraakbeleid onder VVD-premier Rutte ?

Wie betaalt de prijs van wachtlijsten in de zorg? Van kinderen die niet de begeleiding en zorg krijgen die ze nodig hebben? Van jongeren die geen betaalbare woning kunnen vinden? Van ouderen die steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen terwijl de ondersteuning steeds meer verdwijnt?

Een ziekenhuis, school en sociale zekerheid zijn publieke voorzieningen die we samen hebben opgebouwd en die we samen overeind moeten houden.

De samenleving is niet te koop

Het VVD-denken dreigt van solidariteit een sluitpost te maken en van publieke voorzieningen een soort verdienmodel.

We moeten af van het idee dat iedere euro voor publieke voorzieningen een probleem is, terwijl fiscale voordelen voor bedrijven en vermogenden als vanzelfsprekend worden gepresenteerd.

Tijd om de rekening om te draaien

Het kabinet-Jetten moet kiezen. Niet voor de belangen van de grootste mond aan de onderhandelingstafel, maar voor de mensen die afhankelijk zijn van goede zorg, goed onderwijs, betaalbare woningen en bestaanszekerheid.

De VVD mag haar eigen economische ideologie hebben. Maar ze mag die niet verwarren met het algemeen belang.

Nederland is geen BV en niet opgericht om aandeelhouders tevreden te stellen. Nederland is opgebouwd door mensen die samenwerkten, belasting betaalden, voorzieningen opbouwden en begrepen dat solidariteit ons sterker maakt.

Dus VVD: Stop met het behandelen van Nederland als een onderneming. Een samenleving is geen BV. En Nederland is zeker geen BV van de VVD.

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