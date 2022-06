‘Nederland is een ontwikkelingsland, niets functioneert naar behoren’

Volgens Druktemaker Marcel van Roosmalen is de conclusie onontkoombaar: “Wij kunnen niets meer. We zijn corona uitgedommeld, en opeens functioneert niets meer. We noemen het anders, maar Nederland is een ontwikkelingsland, of beter een uitontwikkeld land. Wij zijn gewoon gestopt met onszelf te ontwikkelen. Treinen vallen uit bij gebrek aan personeel. Iedereen is ziek, zwak of misselijk – dat waren ze al. Maar nu kunnen NS’ers het niet meer opbrengen om te reizen. Schiphol is niet in staat vliegtuigen te laten vliegen. De horeca kan geen mensen meer vinden die voor te weinig geld een hapje of een drankje willen serveren. In de supermarkten staan managers zelf schappen te vullen. Festivals kunnen misschien niet doorgaan wegens personeelsgebrek. De wachtrijen voor asielzoekers zijn bijna net zo lang als in de Efteling. De prijs van bier – voor veel mensen belangrijker dan brood – stijgt met bijna 10 procent. Niets functioneert naar behoren en dan moeten de boerenacties nog beginnen.”