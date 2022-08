‘Nederland is een groot en megarijk land’ Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 128 keer bekeken • bewaren

Als Nederlanders het over Nederland hebben, gaat er iets mis, constateert Druktemaker Lisa Loeb. “We zeggen te pas en te onpas dat Nederland ‘zo’n klein landje’ is. En als Femke Bol twee gouden medailles op het EK atletiek wint, vinden we dat ‘on-Nederlands goed’. On-Nederlands: zo noemen we elke film, muzikant of sporter die in het buitenland iets noemenswaardigs presteert.”

Maar we zijn helemaal geen klein land. “In twee derde van de landen wonen minder mensen dan in Nederland. En hier houdt ons verknipte zelfbeeld niet op. We vinden dat alles in Nederland gezegd mag worden, behalve als wij het er zelf niet mee eens zijn. We vinden onszelf tolerant en meelevend, maar laten asielzoekers op straat slapen en vinden dat Groningers niet zo moeten zeiken over de aardbevingen.”