Nederland is een gaaf land voor aan het pluche verslaafde politici Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

In achterkamertjes kunnen coalitiepartijen nog steeds een gehele samenleving op slot zetten en houden.

Het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2023 illustreert voor iedere burger heel goed waarom premier Rutte kritiek vaak pareert met de opmerking dat Nederland een gaaf land is.

In voornoemd debat werd al snel duidelijk waarom, voor aan het pluche verslaafde politici, Nederland als gaaf land kan worden gekwalificeerd. In dit gaaf landje kun je immers gewoon als coalitiepartijen aan de macht blijven ook al hebben alle coalitiepartijen bij voornoemde Provinciale Statenverkiezingen verloren met een tegelijkertijd historische winst van een nieuwe partij, BBB. Op die laatste partij hebben vooral veel tegenstemmers hun stem uitgebracht om aan Rutte IV een duidelijk signaal af te geven om gewoon op te stappen.

In een democratische rechtsstaat mag het niet zo zijn dat alleen vanwege de angst om bij nieuwe vervroegde verkiezingen als coalitiepartijen nog eens veel stemmen te verliezen, een coalitie aanblijft terwijl het draagvlak ervoor in de samenleving volledig ontbreekt. Een regering waarvan de coalitiepartijen onderling al fikse meningsverschillen hebben over de oplossingen van diverse crisissituaties.

In voornoemd debat spitste de discussie tussen oppositie en regering zich vooral toe op het al dan niet handhaven van het jaartal 2030 in het stikstofdossier. Een jaartal waar het CDA vanaf wil en de overige coalitiepartijen VVD, CU en D66 aan vast willen houden.

Menig burger zal het debat in de Tweede Kamer als een kleuterklas van goed betaalde Kamerleden hebben ervaren. Maar dan wel een heel duur kleuterklasje als de jaarinkomens van al deze kleuters bij elkaar worden opgeteld.

Nederland is zeker geen gaaf land voor alle burgers die slachtoffer zijn geworden van het beleid van de kabinetten-Rutte. Door die slachtoffers zal dit debat slechts als een schaamteloze vertoning kunnen worden gekwalificeerd. Een spelletje praten tegen beter weten in tot je erbij neervalt.

In het debat werd als snel voor ieder burger en de gehele oppositie duidelijk dat tegen machtsmisbruik om toekomstig zetelverlies bij Tweede Kamerverkiezingen te voorkomen gecombineerd met een zware verslaving aan het pluche, in onze democratische rechtsstaat helaas niets te doen is. In achterkamertjes kunnen coalitiepartijen nog steeds een gehele samenleving op slot zetten en houden.