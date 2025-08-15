Nederland in uitzonderlijke tweede hittegolf van het jaar beland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

Nederland kent vanaf vrijdag officieel een hittegolf, de tweede van het jaar. Het KNMI-weerstation in De Bilt registreerde vrijdagochtend rond kwart voor elf een temperatuur van 25,2 graden Celsius, waarmee de criteria voor een officiële hittegolf zijn behaald. De voorafgaande dagen waren al uitzonderlijk warm met dagelijks temperaturen van minimaal 25 graden. Op drie van deze dagen werd zelfs de 30-graden grens overschreden, wat als tropisch warm wordt beschouwd.

Met deze tweede hittegolf van 2025 bevindt Nederland zich in bijzonder gezelschap. Volgens weerbureau Weeronline is dit fenomeen "zeer bijzonder". Sinds de start van de temperatuurmetingen in 1901 hebben slechts vier andere jaren twee officiële hittegolven gekend: 1941, 2006, 2018 en 2019.

De huidige hittegolf markeert de 32e officiële hittegolf die ooit in De Bilt werd gemeten. Deze toename van hittegolven past in het bredere patroon van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering, waarbij extreme weersomstandigheden steeds vaker en intenser worden door de opwarming van de aarde.

Bron: ANP