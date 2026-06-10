Nederland importeert volop uit illegale Israëlische nederzettingen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 314 keer bekeken • Bewaren

Nederland is de belangrijkste bestemming voor producten uit de illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat blijkt uit onderzoek van Global Echo waarover NRC bericht.

“Uit het onderzoek blijkt dat Nederland de bestemming of de haven van binnenkomst was voor 38 procent van alle zendingen naar de EU met producten uit illegale nederzettingen. De totale waarde van producten uit nederzettingen bestemd voor Nederland was ruim 14,8 miljoen euro. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van Europa. In de meerderheid van de gevallen gaat het om dadels uit de bezette Westelijke Jordaanoever. Om de regels te omzeilen doen producenten alsof hun plantage in Israël staat, of illegale dadels worden gemengd met reguliere en als product uit Israël gepresenteerd.”

Bij de import van producten afkomstig uit illegale nederzettingen wordt gelogen over de oorsprong. De goederen komen dan zogenaamd uit Israël, waardoor ze in aanmerking komen voor belastingvoordelen onder het EU-Israël Associatieverdrag.

Enkele weken geleden kondigde het kabinet-Jetten een importverbod aan voor producten afkomstig uit illegale Israëlische nederzettingen. Volgens Jetten wil zijn kabinet zo voorkomen dat Nederland bijdraagt aan de “onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen”. De vraag is of dat voldoende zal zijn, aangezien Israëlische bedrijven nu al op grote schaal liegen over de werkelijke bron van de goederen.

Binnen de Europese Unie wordt ook gesproken over het opzeggen van het EU-Israël Associatieverdrag vanwege de Israëlische genocide in Gaza en het geweld van Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.