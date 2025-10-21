De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Nederland houdt zich niet aan verplichtingen om femicide tegen te gaan

De Raad van Europa heeft Nederland op de vingers getikt. Nog altijd voldoet de Nederlandse overheid niet aan de verplichtingen uit het verdrag van Istanbul om vrouwen te beschermen tegen geweld, schrijft NRC.

“Volgens de onderzoekers schiet Nederland structureel tekort. Zo krijgen slachtoffers te weinig bescherming en behandelen zowel de rechtspraak als instanties als Veilig Thuis te vaak huiselijk geweld als een conflict tussen twee gelijken in plaats van als machtsmisbruik.”

Het verdrag van Istanbul trad in 2016 in werking in Nederland, maar opeenvolgende kabinetten hebben onvoldoende werk gemaakt van de aanpak van geweld tegen vrouwen. In 2020 werd de overheid om die reden ook al eens op de vingers getikt.