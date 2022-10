'Nederland heeft wel degelijk principes en staat voor mensenrechten, zolang het maar niet ten koste gaat van de gasprijs'

De regering stuurt een delegatie naar het WK voetbal in Qatar. Natuurlijk doen ze dat, zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. Daar komt immers tegenwoordig ons gas vandaan: ‘Het kwam ooit uit Rusland, maar we wilden het niet meer kopen van een dictatoriaal en gewelddadig regime, dus logisch dat we toen in Qatar zijn uitgekomen.’

Wie er namens Nederland afgevaardigd wordt om naar het WK te gaan, is nog even puzzelen. Het mag namelijk geen homo zijn, daar staat 3 jaar celstraf op in Qatar. Een getrouwd stel als Willem-Alexander en Maxima is een optie, ware het niet dat friemelen in het openbaar ook voor gehuwden verboden is. ‘En we kennen die twee, dat wordt lastig. Zeker als Willem-Alexander een biertje op heeft.’ Dat laatste is trouwens ook strafbaar. Zomaar een vrijgezelle hetero sturen is ook link, want voor je het weet belandt die met een andere supporter in bed, en dat is óók weer strafbaar: ‘Wat we zoeken is dus een seksloze, non-alcoholische vrijgezel die niet al te veel luidruchtige principes heeft. Dan is het wel duidelijk: Mark Rutte gaat naar het WK voetbal.’