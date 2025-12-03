Nederland heeft helemaal niet rechts gestemd Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 887 keer bekeken • bewaren

Wie zijn stem weggooit, moet hebben wat erbij staat.

Het opstel van Rob Jetten en Henri Bontenbal bevat elementen die je met wat goede wil progressief kunt noemen. Of ze zijn gebaseerd op feiten en niet op ideologische drogredenen. Daarom is de schreeuwcampagne onmiddellijk op een hoger geluidsniveau gedraaid: "Nederland heeft rechts gestemd. Nederland heeft hartstikke rechts gestemd. Daarom snakt Nederland naar rechts beleid. Rechts RECHTS, rechts uit de flank."

Dat is grotelijkse flauwekul. De meerderheid van de Nederlandse kiezers heeft op middenpartijen gestemd. De meest comfortabele coalitie zou er een zijn van GroenLinks-PvdA, CDA, D66 en VVD. Voor het overige zijn er geen meerderheden te vormen.

Dat komt omdat een derde van het electoraat heeft gekozen voor antidemocratische partijen. Daarmee gooiden zij hun stem en hun invloed welbewust weg. Wie trouw betuigt aan PVV en FvD plaatst zich buiten de democratische orde aan de verkeerde kant van het cordon. Zij staan buitenspel. Eigenlijk hoort dat ook te gelden voor de overgebleven aanhangers van de nepboerin en zij die een toevlucht zochten bij JA21 vanwege die dekselse Ingrid Coenradie. Zij sloten zich aan bij een afsplitsing van het FvD.

Een fors deel van de kiezers verbond zijn lot dus met politieke saboteurs. Je kunt ze niet zomaar rechts noemen. Het zijn ondermijners. Zij zijn áf. Het is een belediging voor rechts om ze tot dit eerwaardige smaldeel te rekenen van de Nederlandse politiek.

Er is in dit land geen rechtse meerderheid. Natuurlijk, het kost de luie journalist weinig moeite om in een willekeurig winkelcentrum vreemdelingenhaters te vinden of grauwe mannen, die bij het horen van het woord politiek een afwerend gebaar maken dan wel op hun broekzak kloppen. Maar dat is geen roep om rechts beleid. Dat is een roep om niks.

Het is jammer dat zoveel mensen hun stem weggooien. Toch verdienen ze het de gevolgen daarvan te bemerken. Wie zich van de politiek afkeert, moet hebben wat erbij staat.

De enige stabiele meerderheid bevindt zich in het midden. Dat is de enige zinnige conclusie die je kunt trekken. Als ze zo nodig een rechtse meerderheid wilt, moet je op de VVD stemmen. En je niet verschuilen onder de vleugels van Wilders en consorten.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninter aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

