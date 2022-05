Nederland heeft eindelijk groepsimmuniteit bereikt, voor dit moment Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Het aantal coronabesmettingen daalt spectaculair. Niet alleen in Nederland maar ook in andere landen, uitzonderingen als China daargelaten. Het aantal door de GGD geregistreerde positieve testen is bijna gehalveerd. Al zal daarbij meespelen dat er geen advies meer is om zich te laten testen bij een positieve zelftest. Het virus waart nog wel rond. Eind april werden er in een week nog 13.000 mensen officieel positief getest maar een enorm probleem is dat niet meer. Is het virus op zijn retour?

De NOS laat epidemioloog Quirine ten Bosch van de universiteit van Wageningen (WUR) aan het woord. Hij geeft als verklaring voor de afname van dat inmiddels het gros van de mensen besmet is geweest dan wel beschermd is door het vaccin. Volgens een antistoffenonderzoek van bloedbank Sanquin dat nog niet officieel is gepubliceerd zijn er in de eerste twee maanden van dit jaar evenveel besmet geraakt met het virus als in heel 2020 en 2021 bij elkaar.

"De groepsimmuniteit is dit voorjaar superhard omhooggegaan. Dat speelt op dit moment een belangrijke rol." De epidemioloog kijkt vooral naar hoelang het duurt voordat het aantal infecties halveert. "Hoe korter die tijd is, hoe harder de aantallen naar beneden gaan. De 'halfwaardetijd' is nu ongeveer een week, dat is keurig."

NU is het wachten op een nieuwe variant van het virus die door de opgebouwde afweer weet heen te breken. Volgens Ten Bosch is dat slechts een kwestie van tijd maar hoeft het geen ramp te zijn. "Als het virus flink blijft rondgaan, maar de immuniteit tegen ziekte blijft wel aardig overeind, dan is dat niet per se erg, omdat mensen er niet erg ziek van worden en er dan minder druk op de zorg blijft. Al heb je als je tot een hoogrisicogroep behoort natuurlijk liever dat het virus helemaal weg is. Dat is helaas niet aannemelijk."

Volgens de Amerikaanse virusbestrijder dr. Anthony Fauci is klassieke groepsimmuniteit niet haalbaar, althans niet in de VS. Daar laten te weinig mensen zich vaccineren om die situatie te bereiken. De verkregen weerstand is volgens Fauci te zwak en niet langdurig genoeg om het virus weg te krijgen. Er moet volgens hem een beter vaccin komen dat jaren bescherming biedt.

De vraag isof heropleving van het virus niet al op gang is gekomen. In Zuid-Afrika, waar het nu herfst is, zorgen twee nieuwe varianten voor een stijging van de ziekenhuisopnames. Het gaat om subvarianten van de omikronvariant.

„Alarm is een groot woord, maar deze subvarianten hebben duidelijk een of ander voordeel”, zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. „Het lijkt erop dat ze in Zuid-Afrika voor een nieuwe golf gaan zorgen.” (...) In Zuid-Afrika heeft naar schatting zeker 90 procent van de bevolking immuniteit opgebouwd tegen het coronavirus – een deel door vaccinatie maar veruit de meeste mensen door een eerdere infectie. Maar na drie maanden neemt de kracht van die afweer af – niet toevallig begon de verspreiding van de nieuwe subtypes ongeveer vier maanden na het begin van de vierde golf in Zuid-Afrika, die vooral door BA.1 werd veroorzaakt.