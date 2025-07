Nederland heeft één van de hoogste pensioenleeftijden, maar dat is niet genoeg voor de VVD Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 3467 keer bekeken • bewaren

De VVD wil de pensioenleeftijd verder verhogen. Die leeftijd is al gekoppeld aan de levensverwachting. Helaas stijgt die leeftijd alleen als de levensverwachting toeneemt maar daalt die niet als die levensverwachting daalt. Nederland heeft één van de hoogste pensioenleeftijden van Europa. Dat is niet genoeg voor de VVD. Het moet nog hoger oftewel slechter voor de werknemers.

Er is al gruwelijk bezuinigd op het pensioen. Zo is de partner-AOW afschaft in 2015 waardoor getrouwden of samenwonende partners het gemiddeld 2 jaar met een halve AOW moeten doen. Nota bene 20% minder dan een alleenstaande AOW’er. De vorige VVD-kabinetten hebben een toeslag van ruim 26 euro per maand afgeschaft voor AOW’ers. Er wordt inmiddels 2 jaar langer AOW-premie betaald door werkenden. Volgens het CBS blijft de koopkracht van gepensioneerden achter.

Overigens is de vergrijzing in Nederland veel minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Italië.

Het aantal werkenden is alleen maar toegenomen, net als het inwonertal van Nederland. Het verhaaltje dat minder werkenden het op moeten brengen voor meer gepensioneerden is onzin. Dat een deel van de AOW uit belasting wordt betaald betekent dat ook de gepensioneerden via hun belasting daar aan bijdragen.

Kortom: het extra verhogen van de pensioenleeftijd, zoals de VVD wil, is het onnodig verslechteren van de oudedagvoorziening van hardwerkend Nederland. Wat wel moet wijzigen is dat de pensioenleeftijd moet dalen als de levensverwachting afneemt.

Meer over: opinie , pensioen , vvd , aow