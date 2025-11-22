De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Nederland heeft de bescherming tegen verdachte drones niet op orde Opinie

Eerst als het is, is het ernst.

Het doet er eigenlijk niet zo heel veel toe van wie de drones boven de vliegbasis Volkel waren. Van belang is dat ze eerst twee uur lang in de buurt konden rondhangen om vervolgens te ontsnappen aan het Nederlandse vuur. Brokstukken zijn immers niet gevonden. Omdat er niets geraakt is óf omdat de piloten in staat waren ze snel weg te halen.

Dit betekent dat zowel de detectie als de bestrijding van drones in Nederland niet op orde zijn. Ons land blijkt op dit gebied tamelijk weerloos ondanks alle gebral over de geweldige drones die slimme start-ups ontwerpen en produceren.

Een behoorlijke en functionerende luchtafweer is essentieel voor de veiligheid van Nederland. De gedachten gaan natuurlijk allereerst uit naar de Russen maar je kunt net zo goed denken aan de georganiseerde misdaad. De drugsmaffia in Rio zet al voor allerlei doeleinden drones in.

"Alles van waarde is weerloos" luidt de bekendste regel van Lucebert. In hetzelfde gedicht - "De oude zingt" - staat ook: eerst als het is, is het ernst.

Het is ernst. Dit hoort op de tafel van de Haagse opstelschrijvers thuis. Maandag al.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

