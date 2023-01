Nederland geeft zendmachtiging aan Russische tv-zender na omstreden verbanning uit Letland Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

De Russische tv-zender Dohzd (TV Rain) heeft van het Commissariaat van de Media een uitzendlicentie gekregen nadat de zender is verbannen uit Letland. De Letse regering verklaarde de anti-Poetin zender tot een gevaar voor de staatsveiligheid na een uitzending over de mobilisatie in Rusland. Bovendien kreeg Dohzd een boete van 10.000 euro.

De presentator van de omroep had kijkers gevraagd om informatie te geven over de erbarmelijke omstandigheden waarin Russische dienstplichtigen verkeren. Hij voegde daaraan toe: "We hopen dat we veel militairen kunnen helpen, met bijvoorbeeld uitrusting en voorzieningen aan het front." De zender toonde ook een landkaart waarbij de bezette Krim tot onderdeel van Rusland werd verklaard. Tegenstanders verzamelden daarnaast uit hun context gehaalde fragmenten van bijvoorbeeld satirisch commentaar dat zou moeten aantonen dat Dohzd aan de kant van het Kremlin staat.

De Letse minister van Defensie reageerde woest op de uitzending en riep de makers op "terug te gaan naar Rusland". Dohzd bood excuses aan en ontsloeg de presentator. De affaire leidde ook tot sarcastische commentaar van het Kremlin over persvrijheid in Europa.

De heftige reactie van de Letse regering tegen de vrije omroep werd door velen, waaronder de Zweedse oud-minister Carl Bildt, veroordeeld. Anti-Russische sentimenten zouden ten grondslag liggen aan het besluit. Bepaalde krachten willen alle Russen uit het land weren, ongeacht hun houding, schrijft het conservatieve Britse magazine The Spectator.

De zender opereert sinds de zomer vanuit een in studio in Amsterdam, in een gebouw van DPG Media. Dohzd werd drie dagen na de Russische inval in Oekraïne door het Kremlin uit de lucht gehaald.

De NOS schreef in oktober bij de hervatting van de reguliere uitzendingen:

Het decor van de studio is ontworpen en gemaakt in Oekraïne en een paar dagen geleden met vrachtwagens naar Nederland gekomen. Zenderbaas Sendejeva: "Dat vinden we belangrijk; de Oekraïense economie heeft bestellingen nodig. En we moeten samen uit de door Rusland gecreëerde ellende zien te komen." Sinds het vertrek uit Rusland was de vraag naar een herstart van TV Rain groot, vertelt Sindejeva. De zender is populair om nieuwsprogramma's als Hier en Nu en ook om satirische programma's over het nepnieuws op de Russische staatszenders.