Nederland gaat weer meer investeren in de krijgsmacht

Na 25 jaar bezuinigen op de defensie-uitgaven wordt dit jaar volgens de Defensienota het roer resoluut omgegooid. De koerswijziging begon met het beluit om de bijdrage in lijn met de 2% NAVO-norm te brengen, dat wil zeggen: 2 procent van het BBP (het bruto binnenlands product) van ruim 1078 miljard euro. Dat komt volgens de NAVO-cijfers neer op € 21,4 miljard. Ter vergelijking: De VS geven zo’n 967 miljard dollars uit aan militaire uitgaven. Dat is ongeveer twee derde van het totale NAVO-budget. Als Donald Trump president wordt, dan voorspelt men dat het defensiebeleid van Amerika op de schop gaat.

Volgens de Volkskrant (6/9/24) wordt in het kader van de nieuwe Nederlandse Defensienota jaarlijks 2,4 miljard euro extra uitgetrokken voor onder meer: 46 tanks, 2 anti-onderzeeboot-fregatten, 6 F35-gevechtsvliegtuigen,3 NH90-helikopters, drones, personeel, innovatie en cybercapaciteit. Stuk voor stuk druppels op een gloeiende plaat. Defensie grijpt ook de positieve houding van het nieuwe kabinet ten opzichte van de NAVO, Israël en de versterking van ons leger aan om te pleiten voor meer militaire oefenterreinen.

Als pacifist ben ik het daar niet mee eens. (Wil je je wat meer in het pacifisme verdiepen, begin dan met de vijf argumenten voor pacifisme en ontwapening volgens Kees Kraaijeveld op Wikipedia.) Maar ik weet ook dat meer Nederlanders versterking van onze defensie en knokken tegen vijanden als een noodzakelijk kwaad zien.

Toch ben ik van mening dat al die inspanningen, zoals meer geld in defensie investeren, meer wapens kopen en oefenterreinen uitbreiden, nauwelijks zoden aan de dijk zetten. Indien wij door nucleair geweld getroffen worden, en de kans daarop neemt langzaam toe, hebben wij weinig meer in de melk te brokkelen.

Als het kabinet Schoof voorstander is van een actief militair beleid, dan heeft het meer zin om op Europese schaal samen te werken. Terecht zegt ex-minister van Defensie Bram Stemerdink in het blad Argus (23/10/24) dat de hoeveelheid uitgegeven geld minder belangrijk is dan de samenwerking. “Zolang we met vijf soorten tanks en acht soorten munitie opereren hebben we een veelvoud nodig van wat de Russen hebben om hetzelfde te kunnen doen. Een oplichter als Poetin stort nu heel Amerika en Europa in een wapenwedloop! Wie verzint het? Dat is alleen goed voor de gigantische winsten van de wapenindustrie.”

In een ander onthullend verhaal in de Volkskrant (26/9/24) heeft Jan Hoekema (voorzitter van Pugwash Nederland) het over kernwapens. Over het vrijwel geruisloze verloop van de herbewapening van Europa. In Nederland worden de oude nucleaire dieptebommen van de VS vervangen door nieuwe volgens overeenkomsten die grotendeels geheim zijn. Zijn pleidooi: Laten we over dit nieuwe dubbelbesluit een volwaardig debat voeren.

Ik eindig wederom met een gerichte vraag: Bent u voor of tegen het plan van het kabinet om jaarlijks een paar miljard extra aan onze defensie uit te geven? Reageer maar. Liefst met argumenten.

