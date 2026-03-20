Nederland en EU, help de Oekraïense vredesactivist Yurii Sheliazhenko te bevrijden

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Vredesactivist Yurii Sheliazhenko is op donderdag 19 maart ontvoerd door de Oekraïense politie, volgens vredesorganisaties World Beyond War en het Internationaal Vredesbureau. Yurii Sheliazhenko, PhD, is lid van het bestuur van World BEYOND War. Hij woont in Oekraïne. Yurii is uitvoerend secretaris van de Oekraïense Pacifistische Beweging, bestuurslid van het Europees Bureau voor Gewetensbezwaar en raadslid van het Internationaal Vredesbureau.

Op 19 maart hebben vertegenwoordigers van de politie van het district Pechersk in Kyiv, samen met een persoon die beweerde een officier van het TCC (Territorial Recruitment Center) te zijn, Yurii Sheliazhenko op illegale wijze aangehouden. Yurii slaagde erin zijn advocaat te bellen, maar de officieren wachtten niet op de komst van de advocaat. Dit berichtte World Beyond War.

Samen met Yurii schreef ik onder andere een opiniestuk in het Nederlands Dagblad over het belang van vrede via vreedzame middelen in Oekraïne. Ook publiceerden wij voor de invasie van Rusland een brief in NRC Handelsblad getiteld. Oekraïne-crisis: Blijf investeren in inclusieve vredesdialoog.

Vrijdag 13 maart woonde ik een online persconferentie bij van de Internationale Onderzoekscommissie Oekraïne van de Verenigde Naties. Zij gaan in hun onderzoeksrapport onder andere uitvoerig in op het ontvoeren van Oekraïense kinderen door Rusland en het gebrek aan respect voor het leven door het Russische leger. Ook beschrijven zij hoe onder valse voorwendselen rekruten uit verschillende landen voor het Russische leger worden geworven.

Ten slotte heeft de Commissie schendingen geconstateerd die zijn gemeld tijdens de mobilisatie voor de Oekraïense strijdkrachten. Het gaat hierbij onder meer om onrechtmatige administratieve detentie, het ontbreken van toegang tot een advocaat en overhaaste onderzoeken door militaire medische commissies, waarbij mogelijke onderliggende medische aandoeningen buiten beschouwing worden gelaten. Er zijn gevallen van geweld geregistreerd tegen gewetensbezwaarden, die met geweld naar rekruteringscentra en militaire bases werden gebracht, ondanks het feit dat zij hadden aangegeven bereid te zijn om vervangende dienst te verrichten. De volledige samenvatting van het rapport is te lezen op de website van Peace SOS.

Ik hoop dat Yurii en andere gewetensbezwaarden goed behandeld worden en snel vrijkomen. Zij moeten toegang te krijgen tot hun advocaat. En ik vind dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de EU zich hiervoor bij haar bondgenoot Oekraïne dienen in te zetten. Oekraïne dient het rapport van de internationale onderzoekscommissie Oekraïne van de Verenigde Naties ter harte te nemen en het is aan de bondgenoten van Oekraïne om daarop te wijzen. Ook Rusland dient het rapport van de VN-onderzoekscommissie ter harte te nemen. Verder blijf ik pleiten voor vrede door middel van vreedzame middelen in Oekraïne en andere landen waar oorlog is. Er dient juist geïnvesteerd te worden in diplomatie. In het zorgen voor elkaar.

Graag sluit ik af met dezelfde woorden die Yurii en ik eerder in een opiniestuk schreven. We hopen vooral dat het leven weer wordt gerespecteerd en dat mensen in nood humanitaire hulp zullen ontvangen. Dat wereldleiders zich mogen verenigen voor vrede, om een einde te maken aan honger en om klimaatopwarming tegen te gaan. Mogen liefde en waarheid de grootste krachten zijn die Oost en West verenigen.

P.S. World Beyond War en het International Peace Bureau zijn ieder een petitie gestart gericht aan de Oekraïense overheid om Yurii vrij te krijgen.