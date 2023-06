Nederland en Canada klagen Syrië aan bij Internationaal Gerechtshof wegens martelingen

12 jun. 2023 - 13:44

Hmm.. tja.. als je als zoals nogal wat mensen in dat land van rutte vinden dat er een maximum aan het aantal op te nemen asielzoekers dient te bestaan moet je natuurlijk wel doen alsof je het vervelend vind dat degene die je niet wilt opnemen (of onmogelijk maakt om hier te komen en asiel te vragen, de pushbacks zijn ook in onze naam) geen leven hebben. Natuurlijk is het goed om te concluderen dat Syrie veelal te vergelijken is met de hel op aarde. Maar die constatering kan toch niet als gevolg hebben 'maar zoek het toch maar zelf maar uit want weet je wel niet hoe moeilijk het is om mensen hier te huisvesten...'. Het is de manier van opereren: wel (terecht) beschrijven dat het elders slecht gesteld is met de vrouwenrechten maar als mensen de onleefbare situatie weten te ontvluchten niet willen opnemen want 'die religie'. Waarom dan uberhaupt beschrijven dat het daar niet zo fijn is. Waarom dan uberhaupt Syrie aanklagen. Martelen is fout. Het de deur wijzen van de gemartelde is net zo fout en dat poets je niet weg door hard te schelden tegen degene die martelt. Dan lijkt het voor de bühne. En ja. Ik hoor het al mensen zeggen. Maar syriers krijgen toch asiel. Als ze tot hier geraken ja. Nederland doet er alles aan dat ze fort Europa niet kunnen bereiken. Of in elk geval niet zonder gevaar. Want zonder gevaar 'zuigt aan'. Toch.